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Магазины в Португалии

Северный
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Магазин В архив
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6 объектов найдено
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€700,000
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,000
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг в West, Португалия
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
€1,10 млн
Магазин 1 ванная в Португалия, Португалия
Магазин 1 ванная
Португалия, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
€145,000
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€310,000

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