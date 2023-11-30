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Магазины в Лиссабон, Португалия

коммерческая недвижимость
7
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1 объект найдено
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг в West, Португалия
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
€1,10 млн
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