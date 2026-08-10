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Магазины в Лиссабоне, Португалия

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6 объектов найдено
Магазин 126 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 126 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 126 м²
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
$1,27 млн
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Магазин 70 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 70 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот магазин расположен в историческом здании с помбальской архитектурой, восходящей к XVIII…
$406,669
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Магазин 60 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 60 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Магазин в жилом комплексе в Лиссабоне площадью 60 м2.Здание было полностью отремонтировано в…
$732,004
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TekceTekce
Магазин 126 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 126 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
$1,16 млн
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Магазин 218 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 218 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 218 м²
Отличный коммерческий объект в жилом доме, свободный и готовый к сдаче в аренду.Вы сможете о…
$1,70 млн
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Магазин 330 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 330 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Магазин удачно расположен, в Marquês de Pombal, рядом со всеми видами услуг и торговли для п…
$1,95 млн
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