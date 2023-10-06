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Коммерческая недвижимость в Португалии

Алгарве
38
Северный
17
Центральный регион
12
Лагоа
6
Порту
6
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
5
Лагоа и Карвоейру
5
Loule
3
133 объекта найдено
Коммерческая 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Коммерческая 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€215,000
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Площадь 614 м²
Количество этажей 4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Misericordia, Португалия
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,35 млн
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ в West, Португалия
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
€1,02 млн
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 77
Площадь 2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
Офис 1 комната с лифтом, с гаражом, с Онлайн-показ в Nuns Valley, Португалия
Офис 1 комната с лифтом, с гаражом, с Онлайн-показ
Nuns Valley, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K Продается офис в центре города Фуншал, расположен…
€200,000
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€700,000
Склад 2 ванных с Онлайн-показ, возможен торг в Fanzeres, Португалия
Склад 2 ванных с Онлайн-показ, возможен торг
Fanzeres, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 660 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350К Большой склад с рабочей площадью 660 м², располо…
€315,000
Склад в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
€2,90 млн
Коммерческая 2 ванных с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Порту, Португалия
Коммерческая 2 ванных с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза! Новый магазин, с торговой…
€700,000
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,000
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг в West, Португалия
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
€1,10 млн
Коммерческая в Португалия, Португалия
Коммерческая
Португалия, Португалия
Площадь 269 м²
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
€450,000
Отель в центре города, с видом на город в Tamega e Sousa, Португалия
Отель в центре города, с видом на город
Tamega e Sousa, Португалия
Отель 4 звезды, 85 номеров, в центре северной столицы Португалии, городе Порту. В проект при…
€350,000
Коммерческая в Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
Площадь 150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
€700,000
Коммерческая в Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
Площадь 110 м²
Коммерческое помещение расположено в полностью отреставрированном здании, расположенном в са…
€650,000
Коммерческая 1 спальня в Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/3
Ресторан в полностью отреставрированном здании, расположенном в Matosinhos! Разнообразие …
€705,000
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Avenidas Novas, Португалия
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Цена по запросу
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Oeiras, Португалия
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 13
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Цена по запросу
Коммерческая в Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
Площадь 110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
€175,000
Инвестиционная 2 спальни в Португалия, Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
€395,000
Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
€569,500
Доходный дом 3 спальни в Sagres, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Sagres, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
€570,000
Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
€500,000

Типы недвижимости в Португалии

отели
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
коммерческая недвижимость
Покупка недвижимости в Португалии — возможность получения гражданства страны

Для жителей постсоветского пространства страны западной Европы представляют собой экзотическую смесь европейской культуры и природной красоты. Страна предлагает оптимальные условия для совершения сделок, поэтому их количество растет год от года.

Стоимость жизни в Португалии немного ниже средней по Европе. В магазинах всегда доступны овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сообщение с остальным миром осуществляется через три главных аэропорта (Лиссабон, Фару и Порту). Постоянный приток туристов поддерживает экономику страны на стабильном уровне. Европейцы после выхода на пенсию переезжают сюда жить. Правительство поощряет приобретение иностранцами недвижимости, усматривая в этом дополнительный источник для бюджетных поступлений.

Что дает покупка недвижимости в Португалии и сколько стоит жилье?

Законодательством предусмотрено, что, купив квартиру или виллу в Португалии, стоимость которой превышает 500 тысяч евро, вы можете получить вид на жительство, а через 5 лет и гражданство страны. Оформление документов займет от 2 до 4 месяцев. Вы можете получить кредит на 30 лет под 2% годовых. Необходимо будет заплатить налог на недвижимость — его размер колеблется от 6,8 до 7,3%.

Цены на жилые и коммерческие объекты зависят от расположения и их класса. Ценовой диапазон колеблется от 900 до 3600 евро за квадратный метр. Популярностью пользуются жилые дома на берегу Атлантического океана — именно здесь предлагается большая часть элитной недвижимости. Жилье среднего класса размещается на некотором удалении от зоны пляжей. Его стоимость довольно демократичная, по сравнению со стоимостью жилья в Германии, Франции и других европейских странах.

Принятие лояльного к иностранцам закона стало толчком к росту цен. По статистике национального агентства INE, ценовой минимум был зафиксирован в 2013 году. К июлю 2019 года стоимость квартир в престижных кварталах Лиссабона выросла на 60%. За квадратный метр здесь просят примерно столько же, сколько в Париже.

После Лиссабона самым дорогим считается курортный район Алгарви. Красивейшие пляжи привлекают сюда покупателей недвижимости с высоким уровнем доходов. Ненамного меньше стоимость домов и квартир в Кашкайше — городке, который расположен вблизи Лиссабона. Эксперты называют такую недвижимость самым надежным вложением инвестиций.

Самые выгодные предложения о продаже

В тех областях страны, которые не связаны с туризмом, цены на жилье вполне приемлемы. Тут вы обнаружите высокий уровень инфраструктуры и медицинского обслуживания.

Вот перечень городов, в которых предлагается жилье самого разного класса по умеренным ценам:

  • Тавира. Город располагается на побережье, в двадцати минутах езды от аэропорта Фару. Цена за квадратный метр на квартиры составляет около 1,5 тысячи евро. Стоимость квадратного метра в элитном жилье варьирует от 3 до 4,5 тысяч евро.
  • Алентежу. Множество исторических достопримечательностей и прекрасные пляжи — все это вы найдете в этом прибрежном районе. Например, в городах Алкасер-ду-Сал и Караскьера квадратный метр оценивается от 900 до 1050 евро.
  • Авейру. До береговой линии от недвижимости этого района около 7 километров. Он расположен на краю живописной лагуны. Здесь вы не встретите толпы туристов. Стоимость на недвижимость можно сравнить с ценами в Алентежу.

В Португалии успешно борются с преступностью. Жители страны очень гостеприимны и доброжелательны.

Национальной особенностью можно считать размеренный образ жизни. Стоимость жизни в Португалии немного ниже средней по Европе. В магазинах всегда доступны овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сообщение с остальным миром осуществляется через три главных аэропорта (Лиссабон, Фару и Порту). Постоянный приток туристов поддерживает экономику страны на стабильном уровне. Европейцы после выхода на пенсию переезжают сюда жить. Правительство поощряет приобретение иностранцами недвижимости, усматривая в этом дополнительный источник для бюджетных поступлений.

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