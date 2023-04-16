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Купить коммерческую недвижимость в Шамотульский повят, Польша

gmina Wronki
1
Obrzycko
1
Wronki
1
2 объекта найдено
Коммерческаяв Wronki, Польша
Коммерческая
Wronki, Польша
980 м²
€ 1,248,177
Отличная инвестиция на продажу! Собственность построена с одноэтажным коммерческим сервисным…
Магазинв Obrzycko, Польша
Магазин
Obrzycko, Польша
840 м²
€ 169,624
Я предлагаю на продажу комплекс офисных и промышленных зданий с огромным потенциалом, распол…

Параметры недвижимости в Шамотульский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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