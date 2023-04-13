Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Рига
  5. Магазины

Купить магазин в Риге, Латвия

Магазин В архив
Очистить
13 объектов найдено
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
209 м²
€ 659,000
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
338 м²
€ 1,096,000
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
62 м²
€ 353,000
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
357 м²
€ 1,428,000
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
231 м²
€ 925,000
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
1 074 м²
€ 4,295,000
Коммерческое помещение и исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold 2020 года. К…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
302 м²
€ 250,000
Коммерческое помещение в центре на продажу Оживленныя улицы, большой поток людей и машин …
Магазин 2 комнатыв Рига, Латвия
Магазин 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 90,000
Коммерческое помещение на 1ом этаже - магазин Витрины на улицу Бруниниеку. Оживленные у…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
60 м²
€ 96,000
Коммерческое помещение на 1м этаже - магазин Витрины на улицу Бруниниеку. Квартал между…
Магазин 4 комнатыв Рига, Латвия
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м²
€ 825,000
Продается ресторан Entresol в историческом здании в центре Риги по адресу Elizabetes iela 22…
Магазин 9 комнатв Рига, Латвия
Магазин 9 комнат
Рига, Латвия
9 Количество комнат 1 ванных комнат 302 м²
€ 490,000
Коммерческое помещение в центре на продажу Оживленные улицы города. Огромный поток людей и …
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
83 м²
€ 115,780
Новый проект состоит из трех домов. Благоустроенный, освещенный двор, с брусчаткой и пешеход…
Магазинв Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
800 м² 1 Этаж
€ 850,000
Латвия г.Рига &nbsp; Ряд магазинов 800м2 &nbsp; Коммерческий э…

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти