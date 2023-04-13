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Купить магазин в Юрмале, Латвия

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2 объекта найдено
Магазинв Юрмала, Латвия
Магазин
Юрмала, Латвия
2 135 м²
€ 1,200,000
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
Магазин 15 комнатв Юрмала, Латвия
Магазин 15 комнат
Юрмала, Латвия
15 Количество комнат 294 м² Количество этажей 3
€ 690,000
Продаёт 3 этажный доходный дом расположенный в самом центре Юрмалы - в Дубулты. Здание имеет…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

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