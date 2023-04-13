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Купить отель в Корфу, Греция

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79 объектов найдено
Отельв Agios Stefanos, Греция
Отель
Agios Stefanos, Греция
303 м² 3/3 Этаж
€ 560,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 16 комнатв Кавос, Греция
Отель 16 комнат
Кавос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
Отель 1 комнатав Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 4 спальнив Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Отель 105 комнатв demos kerkyras, Греция
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
105 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
Отель 1 комнатав Касьопи, Греция
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
Отель 1 комнатав Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
Отель 1 комнатав Acharavi, Греция
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Отель 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 1 комнатав Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Отель 40 комнатв Кавос, Греция
Отель 40 комнат
Кавос, Греция
40 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель состои…
Отель 8 спаленв Acharavi, Греция
Отель 8 спален
Acharavi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 52 комнатыв Авлиоте, Греция
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
52 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Отель 1 комнатав Kontokali, Греция
Отель 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
Отель 14 комнатв Episkopiana, Греция
Отель 14 комнат
Episkopiana, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м в поселке Мораитика на юго-востоке Корфу. Семейные ап…
Отель 1 комнатав Скриперон, Греция
Отель 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,350,000
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
Отель 1 комнатав Acharavi, Греция
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
Отель 1 комнатав Sidari, Греция
Отель 1 комната
Sidari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу. Комп…
Отель 1 комнатав Spartilas, Греция
Отель 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
К Вашему вниманию предлагается неоклассический комплекс, с полной конфиденциальностью, распо…
Отель 1 комнатав Acharavi, Греция
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу продаётся небольшой отель, состоящий из 17 апартаментов и расположен…
Отель 1 комнатав Korakades, Греция
Отель 1 комната
Korakades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
Отель 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Отель 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
К югу от столицы о.Корфу продаются апартаменты 360 кв.м состоящим из 10 номеров, на участке …
Отель 1 комнатав Авлиоте, Греция
Отель 1 комната
Авлиоте, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
На юге острова Корфу, в самом популярном месте среди европейской молодёжи, продаётся половин…
Отель 12 комнатв Dassia, Греция
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель 8 спаленв Кавос, Греция
Отель 8 спален
Кавос, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
На юге острова Корфу, в популярном туристическом поселке Кавос, на продажу выставлен коттедж…

Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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