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Купить коммерческую недвижимость в Самобор, Хорватия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Самобор, Хорватия
Коммерческая
Самобор, Хорватия
32 м²
€ 75,000
I25101 Улица Петра Прерадовича
Производство 20 комнатв Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат 8 200 м²
€ 5,700,000
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
Коммерческая 20 комнатв Самобор, Хорватия
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат 1 190 м²
€ 1,200,000
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
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