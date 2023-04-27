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Коммерческая недвижимость в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Opcina Karlobag
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Госпич
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Госпич
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2 объекта найдено
Коммерческая 8 комнат в Karlobag, Хорватия
Коммерческая 8 комнат
Karlobag, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 420 м²
Цена по запросу
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
Инвестиционная в Госпич, Хорватия
Инвестиционная
Госпич, Хорватия
€ 350,000
В непосредственной близости от центра Госпича находится здание с рестораном на первом этаже …
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