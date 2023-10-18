Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Корчула

Коммерческая недвижимость в Корчула, Хорватия

1 объект найдено
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
Realting.com
Перейти