ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Хорватия
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Загреб
7
Инвестиционная
Очистить
39 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
I26611 Stjepana Radića
€145,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Jurovski Brod, Хорватия
I26632 Mišinci
€1
Рекомендовать
Инвестиционная
Jurovski Brod, Хорватия
I26632 Mišinci
€1
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
FOR SALE, ZADAR, LAND 1,000m2WITH BUILDING PERMIT!We are selling an extremely attractive bui…
€360,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
I26487 Ivana Gorana Kovačića
€288,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Klinca Sela, Хорватия
I26547 Stara Karlovačka
€355,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Opatovac, Хорватия
SLAVONIA, ILOK area, AGRO-TOURISM PROPERTY FOR SALE WITH 14 HA OF VINEYARDS NEAR THE DANUBET…
€1
Рекомендовать
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
I26546 Oglavci
€318,750
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I26387 Gramača
€415,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Trsce, Хорватия
I26320 Тршче
€210,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Dicmo, Хорватия
SPLIT AREA, DICMO, LAND FOR COMMERCIAL GENERALS, QUARRY • Недвижимость, о которой идет речь,…
€3,00 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ЗАГРЕБ, ПАНТОВЧАК, ТОП-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВИЛ…
€2,30 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Bregi, Хорватия
Инвестиции в несколько существующих зданий и возможность расширения над Опатией В небольшом …
€650,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Novigrad, Хорватия
Отель на пляже Новиград, возможность, продажа В нескольких шагах от городского пляжа находит…
€3,30 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Ракаль, Хорватия
ISTRIA Инвестиционная возможность – земля общей площадью 60 000 м2 для привлекательного инве…
€1,70 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Чаковец, Хорватия
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ( СПОРТИВНАЯ ЛАГЕРЬ И ИСКУССТВЕННАЯ ЗОНА ) Прое…
€1,000,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Starigrad Paklenica, Хорватия
ZADAR, AREA, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ С 5 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ “ Starigrad ”…
€1,15 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Vrsine, Хорватия
Зона TROGIR, 8 апартаментов с видом на море, бассейн, парковкаКвартира в природе отеля с бес…
€2,10 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Hrascica, Хорватия
I25764 Краля Томислава
€510,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Durmanec, Хорватия
I25676 Брезова Гора
€1,000,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Канфанар, Хорватия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРОЕКТАМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, 2797m2, KANFANAR, ISTRIAСтроительны…
€500,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€800,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€310,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Vrsine, Хорватия
Семейный отель на 18 номеров, устоявшийся и прибыльный бизнес, Трогир, Сегет Враньица, 1,144…
€2,80 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I25326 Trsje
€840,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ С СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ 5 ЗДАНИЙ, 3432м2, ЗАГРЕБ – GORN…
€500,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I24471 Леа Муллера
€550,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Gudci, Хорватия
I23427 Kostanjevec
€200,000
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
ПРОДАЖА, СТРАНА И ДОМ Семейный дом LučkoA для продажи для адаптации или сноса на участке пло…
€239,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Хорватии
коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
склады
магазины
коммерческая недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL