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Инвестиционная недвижимость в Хорватии

Загреб
7
Инвестиционная В архив
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39 объектов найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
I26611 Stjepana Radića
€145,000
Инвестиционная в Jurovski Brod, Хорватия
Инвестиционная
Jurovski Brod, Хорватия
I26632 Mišinci
€1
Инвестиционная в Jurovski Brod, Хорватия
Инвестиционная
Jurovski Brod, Хорватия
I26632 Mišinci
€1
Инвестиционная с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
FOR SALE, ZADAR, LAND 1,000m2WITH BUILDING PERMIT!We are selling an extremely attractive bui…
€360,000
Инвестиционная в Велика-Горица, Хорватия
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
I26487 Ivana Gorana Kovačića
€288,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Klinca Sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Klinca Sela, Хорватия
I26547 Stara Karlovačka
€355,000
Инвестиционная в Opatovac, Хорватия
Инвестиционная
Opatovac, Хорватия
SLAVONIA, ILOK area, AGRO-TOURISM PROPERTY FOR SALE WITH 14 HA OF VINEYARDS NEAR THE DANUBET…
€1
Инвестиционная в Primosten, Хорватия
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
I26546 Oglavci
€318,750
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I26387 Gramača
€415,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Trsce, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Trsce, Хорватия
I26320 Тршче
€210,000
Инвестиционная в Dicmo, Хорватия
Инвестиционная
Dicmo, Хорватия
SPLIT AREA, DICMO, LAND FOR COMMERCIAL GENERALS, QUARRY • Недвижимость, о которой идет речь,…
€3,00 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ЗАГРЕБ, ПАНТОВЧАК, ТОП-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВИЛ…
€2,30 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Bregi, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Bregi, Хорватия
Инвестиции в несколько существующих зданий и возможность расширения над Опатией В небольшом …
€650,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Novigrad, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Novigrad, Хорватия
Отель на пляже Новиград, возможность, продажа В нескольких шагах от городского пляжа находит…
€3,30 млн
Инвестиционная в Ракаль, Хорватия
Инвестиционная
Ракаль, Хорватия
ISTRIA Инвестиционная возможность – земля общей площадью 60 000 м2 для привлекательного инве…
€1,70 млн
Инвестиционная в Чаковец, Хорватия
Инвестиционная
Чаковец, Хорватия
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ( СПОРТИВНАЯ ЛАГЕРЬ И ИСКУССТВЕННАЯ ЗОНА ) Прое…
€1,000,000
Инвестиционная в Starigrad Paklenica, Хорватия
Инвестиционная
Starigrad Paklenica, Хорватия
ZADAR, AREA, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ С 5 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ “ Starigrad ”…
€1,15 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Vrsine, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Vrsine, Хорватия
Зона TROGIR, 8 апартаментов с видом на море, бассейн, парковкаКвартира в природе отеля с бес…
€2,10 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Hrascica, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Hrascica, Хорватия
I25764 Краля Томислава
€510,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Durmanec, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Durmanec, Хорватия
I25676 Брезова Гора
€1,000,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Канфанар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Канфанар, Хорватия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРОЕКТАМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, 2797m2, KANFANAR, ISTRIAСтроительны…
€500,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Podstrazje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€800,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
Инвестиционная в Grad Komiza, Хорватия
Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€310,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Vrsine, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Vrsine, Хорватия
Семейный отель на 18 номеров, устоявшийся и прибыльный бизнес, Трогир, Сегет Враньица, 1,144…
€2,80 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I25326 Trsje
€840,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ С СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ 5 ЗДАНИЙ, 3432м2, ЗАГРЕБ – GORN…
€500,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I24471 Леа Муллера
€550,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Gudci, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Gudci, Хорватия
I23427 Kostanjevec
€200,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
ПРОДАЖА, СТРАНА И ДОМ Семейный дом LučkoA для продажи для адаптации или сноса на участке пло…
€239,000

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