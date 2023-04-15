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Купить коммерческую недвижимость в Grad Split, Хорватия

Сплит
16
18 объектов найдено
Отель 6 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…
Отель 16 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат
Grad Split, Хорватия
16 Количество комнат
€ 3,600,000
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
Ресторан, кафе 2 ванныхв Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
2 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
Отель 14 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат
Grad Split, Хорватия
14 Количество комнат
Цена по запросу
Продаётся отель, расположенный в центре Сплита, в тихом месте, всего в нескольких минутах хо…
Отель 9 спаленв Grad Split, Хорватия
Отель 9 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 9 ванных комнат
€ 1,650,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается  мини-отель 4* расположенный в старой части С…
Другоев Grad Split, Хорватия
Другое
Grad Split, Хорватия
8 607 м²
€ 2,990,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается недостроенное здание, расположенное в коммерческ…
Другоев Grad Split, Хорватия
Другое
Grad Split, Хорватия
€ 1,100,000
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
Магазин 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 112 м²
€ 448,000
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
Коммерческаяв Grad Split, Хорватия
Коммерческая
Grad Split, Хорватия
27 м²
€ 81,000
Офисное помещение, 26 м2, устоявшееся кафе, возможность, Сплит Коммерческое помещение общей …
Магазин 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 94 м²
€ 210,000
Солин, Джапирко, бизнес-пространство - пиццерия с полезной площадью 94 м2 с открытой площадь…
Магазин 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 50 м²
€ 500,000
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
Магазин 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 60 м²
€ 130,000
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
Офис 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Офис 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Офисные помещения POJIŠAN в привлекательном месте у главной дороги Бизнес-пространство 200 …
Магазин 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 56 м²
€ 200,000
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
Магазин 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 49 м²
€ 186,200
Сплит, Город, офисное помещение 49м2 на первом этаже жилого дома. Пространство расположено в…
Офис 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Офис 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 55 м²
€ 240,000
Помещение для бизнеса в жилом доме на первом этаже, площадь, зарегистрированная в титульном …
Склад 10 комнатв Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
10 Количество комнат 946 м²
€ 1,000,000
Сплит, Стинице, офисное помещение 946м2 на двух этажах, в природе - бизнес-здание в ряд, с п…
Магазин 1 комнатав Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат 41 м²
€ 160,000
 офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жило…

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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