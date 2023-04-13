Купить склад в Болгарии

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2 объекта найдено
Склад 6 комнатв Тырговиштская область, Болгария
Склад 6 комнат
Тырговиштская область, Болгария
6 Количество комнат 754 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Продается склад 754 кв.м застроенной площади с участком 2084 кв.м. в тарговиште IBG Real Es…
Складв Voluiak, Болгария
Склад
Voluiak, Болгария
2 500 м²
€ 1,575,000
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…

Регионы с недвижимостью на продажу

Софийская область
Тырговиштская область

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