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Купить коммерческую недвижимость в Жабинковский район, Беларусь

Жабинка
4
Ракитницкий сельский Совет
3
7 объектов найдено
Коммерческаяв Жабинка, Беларусь
Коммерческая
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 7,655
Земельный участок (назначение - для обслуживание здания торгового павильона) площадью 0,1267…
Магазинв Жабинка, Беларусь
Магазин
Жабинка, Беларусь
28 м²
€ 7,655
ЛОТ 4263. Торговый павильон в центре Жабинки, расположенный на участке площадью 12,67 соток …
Производствов Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 58,540
Производственно-складское здание в собственность в д. Стеброво Жабинковского района общей пл…
Производствов Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 30,621
Автомойка с оборудованием в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестской облас…
Производствов Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 252,173
Производственно-складская база общей площадью 2 (двух) капитальных строений 494,5 кв.м, расп…
Магазинв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Магазин
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/2 Этаж
€ 162,111
Торговый комплекс в собственность на трассе М1/E30 Брест - Москва (пос. Ленинский Жабинковск…
Коммерческаяв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 17,562
Земельный участок (назначение - обслуживание здания склада) площадью 0,3560 га с нежилым зда…

Параметры недвижимости в Жабинковский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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