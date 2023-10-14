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Коммерческая недвижимость в Воложинский район, Беларусь

Вишневский сельский Совет
4
4 объекта найдено
Производство с парковкой, с подъездными путями, для бизнеса в Вишнево, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями, для бизнеса
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Количество этажей 2
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€114,150
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Вишнево, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Количество этажей 2
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€114,150
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Вишнево, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Этаж 2
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€114,150
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Вишнево, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€114,150
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