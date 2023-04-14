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Купить магазин в Пуховичский район, Беларусь

Марьина Горка
3
Руденский сельский Совет
1
Магазин В архив
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5 объектов найдено
Магазин 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 67,861
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Магазинв Марьина Горка, Беларусь
Магазин
Марьина Горка, Беларусь
120 м² 1/1 Этаж
€ 226,205
Продается магазин в хорошем проходном месте рядом с центром города в непосредственной близос…
Магазинв Руденск, Беларусь
Магазин
Руденск, Беларусь
1 019 м² 1/1 Этаж
€ 633,373
Продается прибыльный магазин (в собственности). Расположенный в "городе-спутнике" …
Магазин 3 комнатыв Руденский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается отдельно стоящее здание магазина, современное, с отделкой, со всеми коммуникациями…
Магазин 1 комнатав Марьина Горка, Беларусь
Магазин 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 36,193
Продается павильон,  расположен на 2-м этаже 2 этажного ТЦ ТРИО Есть арендатор. (р…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

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