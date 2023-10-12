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Коммерческая недвижимость в Брестский район, Беларусь

Знаменский сельский Совет
5
Тельминский сельский Совет
4
Мотыкальский сельский Совет
3
Мухавецкий сельский Совет
3
18 объектов найдено
Склад в Тельмы 1, Беларусь
Склад
Тельмы 1, Беларусь
Площадь 354 м²
Этаж 1
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение под складское помещение в Бр…
€43,771
Склад в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Склад
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Этаж 1/1
Транспортно - логистический комплекс в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н д. …
€461,247
Производство в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Производство
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/1
Продается логистический центр 2023 г.п. в Брестском р-не (Каменецкое направление) общей площ…
Цена по запросу
Коммерческая в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Этаж 1/1
База отдыха в собственность в районе Белого озера Брестского района, расположенная на земель…
€91,308
Производство 9 комнат с интернетом, с подъездными путями, в частном секторе в Тюхиничи, Беларусь
Производство 9 комнат с интернетом, с подъездными путями, в частном секторе
Тюхиничи, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Продам Производственную базу с административным зданием в д. Тюхиничи, ул. Лесная, Брестског…
€136,491
Коммерческая для бизнеса в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая для бизнеса
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 10 м²
Лот 2679. База отдыха на берегу реки Мухавец в ближайшем пригороде Бреста. Участок 2, 98 га …
€564,792
Производство в Клейники, Беларусь
Производство
Клейники, Беларусь
Площадь 199 м²
Этаж 1
ЛОТ 3449 Производственное помещение готовое к эксплуатации. Месторасположение хорошо подходи…
€178,851
Производство в Медно, Беларусь
Производство
Медно, Беларусь
Этаж 1/1
Земельный участок площадью 0,1016 га с расположенным на нём строением площадью 9,3 кв.м (наз…
€5,177
Склад в Медно, Беларусь
Склад
Медно, Беларусь
Площадь 9 м²
Лот 6215. В продаже склад ГСМ, расположенный в аг. Медно. Фундамент - бетон, стены - ж/б пан…
€6,589
Коммерческая в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Лот 6033. Земельный участок в Брестском районе, состоящий из двух частей: 0,12 га и 1,94 га …
€183,557
Производство в Знаменка, Беларусь
Производство
Знаменка, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно - складское здание с офисным блоком в собственность в аг. Страдечь Брестског…
€46,125
Коммерческая в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
Продается земельный участок 2.99 га с комплексом строений  в пригороде Бреста. д. Щебрин (бы…
€611,858
Коммерческая в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
ЛОТ 5447. В продаже здание площадью 203,4м2 (назначение - обслуживание дома социальных услуг…
€9,696
Коммерческая в Медно, Беларусь
Коммерческая
Медно, Беларусь
Земельный участок площадью 0,0288 га с расположенным на нём незавершённым капитальным строен…
€9,319
Коммерческая в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельный участок площадью 0,5001 га с расположенным на нём производственным зданием общей п…
€47,066
Производство в Тюхиничи, Беларусь
Производство
Тюхиничи, Беларусь
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
€155,318
Ресторан, кафе в Большие Мотыкалы, Беларусь
Ресторан, кафе
Большие Мотыкалы, Беларусь
Земельный участок площадью 0,1350 га для строительства и обслуживания кафе с расположенным н…
€27,298
Производство с отдельным входом в Каменица Жировецкая, Беларусь
Производство с отдельным входом
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 105 м²
Этаж 1
€47,066

Типы недвижимости в Брестский район

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