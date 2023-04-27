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Беларусь
Минская область
Борисовский район
Борисов
Коммерческая недвижимость в Борисов, Беларусь
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12 объектов найдено
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Магазин
Борисов, Беларусь
170 м²
€ 21,638
Продается участок с фундаментом под строительство магазина. Удачное расположение в новом пер…
Коммерческая 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
1/1 Этаж
€ 8,148
Продается 2 капитальных гаража, объединенных в один большой гараж, возле генералки в ГПК &la…
Коммерческая 5 комнат
Борисов, Беларусь
5 Количество комнат
96 м²
1/3 Этаж
€ 60,659
Продается помещение под офис, магазин, салон красоты, сферу услуг. В центре г. Борисова, в ж…
Офис
Борисов, Беларусь
202 м²
3/3 Этаж
€ 27,161
В продаже административное помещение ,которое находится на улице Демина. Продается этаж с от…
Магазин
Борисов, Беларусь
62 м²
1/2 Этаж
€ 95,063
Помещение под офис, магазин и кафе на проспекте Революции Адрес: г. Борисов, пр-т Революции,…
Коммерческая
Борисов, Беларусь
19 м²
1/1 Этаж
€ 3,440
Продается кирпичный гараж. Гаражный кооператив «Мидас». Гараж с ямой и погребами…
Коммерческая
Борисов, Беларусь
62 м²
Количество этажей 2
€ 108,644
Магазин 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
300 м²
2/3 Этаж
€ 149,385
Предлагаем к приобретению административное помещение в центре г. Борисова. Помещение располо…
Коммерческая 9 комнат
Борисов, Беларусь
9 Количество комнат
617 м²
1/2 Этаж
€ 280,663
Продается производственная база для успешного бизнеса. Большой участок 1,2 га. На участке ра…
Коммерческая
Борисов, Беларусь
36 м²
1 Этаж
€ 4,074
Продается капитальный кирпичный гараж, район Мидас. Размер гаража 3,20*6,80 . Высота потолка…
Производство
Борисов, Беларусь
448 м²
Количество этажей 4
€ 25,970
Производственные помещения г. Борисов, ул. Р. Ибаррури, 9/1-6, 9-2, 9/2-5 Площади: 448.2 м2&…
Коммерческая
Борисов, Беларусь
102 м²
€ 18,107
Ready Business, Borisov, ul. Demina, house 39Ploslad 101.6 m & sup2;, block, heating, electr…
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