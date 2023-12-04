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Дома в Zavet, Болгария

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Zavet, Болгария
Дом 5 спален
Zavet, Болгария
Количество спален 5
Площадь 163 м²
Этаж 2
# 31268438For sale it is offered:Eco house of 2 floors in the village of Zavet, Sungurlare c…
€66,500
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Дом 2 спальни в Zavet, Болгария
Дом 2 спальни
Zavet, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
€59,900
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Параметры недвижимости в Zavet, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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