Отели в Ямболской области, Болгария

коммерческая недвижимость
8
8 объектов найдено
Отель 196 м² в Botevo, Болгария
Отель 196 м²
Botevo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Площадь: 196 м² Участок: 1210 м² Продаётся прочный двухэтажный дом с манс…
$110,568
Отель 120 м² в Bolyarovo, Болгария
Отель 120 м²
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Полностью меблированный и отремонтированный дом с 4 спальнями в Болярово, …
$78,329
Отель 74 м² в Malko Sharkovo, Болгария
Отель 74 м²
Malko Sharkovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Описание объекта: Новый одноэтажный дом в деревне Малко Шарково на продажу. Жилая площадь: …
$44,227
Отель 45 м² в Elhovo, Болгария
Отель 45 м²
Elhovo, Болгария
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание объекта: Жилая площадь: 45 м² Участок: 1400 м² Продаётся одноэтажный кирпичный дом…
$8,962
Отель 120 м² в Bolyarovo, Болгария
Отель 120 м²
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание объекта: Массивный двухэтажный дом с 6 комнатами недалеко от Болярово Цена: 16.600…
$18,622
Отель 120 м² в Malomir, Болгария
Отель 120 м²
Malomir, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Жилая площадь: 120 м² Участок: 780 м² Дом находится недалеко от центра се…
$48,883
Отель 80 м² в Ямбол, Болгария
Отель 80 м²
Ямбол, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Описание объекта: Двухэтажный дом в 15 минутах от города Элхово Цена: 8000 евро Площадь: 80…
$9,311
Отель 80 м² в Malomirovo, Болгария
Отель 80 м²
Malomirovo, Болгария
Площадь 80 м²
Описание объекта: Площадь: 2 130 м² Предлагается на продажу участок со старым домом в дерев…
$5,819
