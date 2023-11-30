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Виллы в Варненская область, Болгария

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца  в тихом и  живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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