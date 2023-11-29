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62 объекта найдено
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
92 м²
1/6
€160,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
110 м²
5/6
€210,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
272 м²
9/9
€750,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
58 м²
6
€108,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
119 м²
4/9
€237,640
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
73 м²
5/6
€134,970
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
68 м²
4/8
€125,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
56 м²
5/7
€130,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
100 м²
2/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Крастова в тихом и спокойном …
€182,500
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
62 м²
4
€114,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
84 м²
3/8
€144,990
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
122 м²
3/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Схема верхней оплаты - 20% в предварительном договоре и 80% в …
€240,900
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
290 м²
9/10
€550,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
191 м²
7/9
€357,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
116 м²
2/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Схема верхней оплаты - 20% в предварительном договоре и 80% в …
€223,400
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
135 м²
4/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Схема верхней оплаты - 20% в предварительном договоре и 80% в …
€246,800
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
135 м²
2/9
€259,400
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
108 м²
3/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается пентхаус с четырьмя спальнями в. Крастова Вада в тихом ме…
€219,600
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
106 м²
2/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ! DREAM WISHEN EVERIATIENTS Продается двухкомнатная квартира в зд…
€201,500
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
125 м²
3/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN EVENIATI Продается квартира продавца в элитном здан…
€233,488
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
106 м²
3/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN EVERIATIENTS Продается двухкомнатная квартира в зда…
€199,920
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
78 м²
2/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ ВЕЧЕРЫ Продается квартира с одной спальней в здании…
€149,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
145 м²
5/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
€280,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
125 м²
5/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
€240,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
169 м²
€388,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
70 м²
€155,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
168 м²
€385,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
159 м²
€286,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
224 м²
4/5
€565,000
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Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
107 м²
4/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
€152,439
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Параметры недвижимости в Триадица, Болгария
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