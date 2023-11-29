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Квартиры в Триадица, Болгария

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62 объекта найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 92 м²
Этаж 1/6
€160,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 110 м²
Этаж 5/6
€210,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 272 м²
Этаж 9/9
€750,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
€108,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 4/9
€237,640
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 73 м²
Этаж 5/6
€134,970
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 68 м²
Этаж 4/8
€125,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 56 м²
Этаж 5/7
€130,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Крастова в тихом и спокойном …
€182,500
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
€114,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 84 м²
Этаж 3/8
€144,990
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 122 м²
Этаж 3/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Схема верхней оплаты - 20% в предварительном договоре и 80% в …
€240,900
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 290 м²
Этаж 9/10
€550,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 191 м²
Этаж 7/9
€357,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 116 м²
Этаж 2/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Схема верхней оплаты - 20% в предварительном договоре и 80% в …
€223,400
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 135 м²
Этаж 4/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Схема верхней оплаты - 20% в предварительном договоре и 80% в …
€246,800
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 135 м²
Этаж 2/9
€259,400
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 108 м²
Этаж 3/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается пентхаус с четырьмя спальнями в. Крастова Вада в тихом ме…
€219,600
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ! DREAM WISHEN EVERIATIENTS Продается двухкомнатная квартира в зд…
€201,500
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 3/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN EVENIATI Продается квартира продавца в элитном здан…
€233,488
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 3/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! DREAM WISHEN EVERIATIENTS Продается двухкомнатная квартира в зда…
€199,920
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 2/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ ВЕЧЕРЫ Продается квартира с одной спальней в здании…
€149,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 145 м²
Этаж 5/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
€280,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Кра…
€240,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 169 м²
€388,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 70 м²
€155,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 168 м²
€385,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 159 м²
€286,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 224 м²
Этаж 4/5
€565,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 107 м²
Этаж 4/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
€152,439
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Параметры недвижимости в Триадица, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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