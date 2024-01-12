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Дома в Тырговиштская область, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Razboina, Болгария
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Razboina, Болгария
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - просторный дом в квартале в пос…
€99,900
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Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Тырговиштская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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