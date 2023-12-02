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Инвестиционная недвижимость в Samokov, Болгария

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1 объект найдено
Инвестиционная с Spalni в Borovets, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Borovets, Болгария
Площадь 6 682 м²
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «Боров…
€1,69 млн
в месяц
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