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Долгосрочная аренда домов в Pomorie, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 3 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
2 новых односемейных дома между Помори и Сарафово. Эксклюзивный комплекс Victoria Avenue Eas…
$1,369
в месяц
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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