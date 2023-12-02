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Жильё в Poduyane, Болгария

2 объекта найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 69 м²
Этаж 2/9
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€103,500
в месяц
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Poduyane, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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