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Отели в Пловдивской области, Болгария

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1 объект найдено
Отель 670 м² в Karavelovo, Болгария
Отель 670 м²
Karavelovo, Болгария
Площадь 670 м²
Новый апарт-отель на популярном горнолыжном курорте. Апарт -отель  находится в тихом месте …
$4,50 млн
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