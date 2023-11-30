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Пентхаусы в Lozenec, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором в Lozenec, Болгария
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bestay Property предлагает изысканное свойство в крытом комплексе - Reina Sofia. Пентхаус ра…
€403,000
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Параметры недвижимости в Lozenec, Болгария

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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