Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Kameno
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Kameno, Болгария

;
однокомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Polski Izvor, Болгария
Квартира 3 комнаты
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную, стильно обставленную трёхкомнатную квартиру в центральной части город…
$258,708
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Polski Izvor, Болгария
Квартира 2 комнаты
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/9
Предлагаем просторные двухкомнатные квартиры без мебели БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ в комплекс…
$104,497
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Polski Izvor, Болгария
Квартира 2 комнаты
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/9
Предлагаем просторные двухкомнатные квартиры без мебели БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ в комплекс…
$104,497
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Квартира 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
ID 34082724На продажу предлагается:Готовый к заселению дом с просторным участком Цена: 12900…
$146,756
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Polski Izvor, Болгария
Квартира 1 комната
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторные однокомнатные квартиры без мебели БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ в новом жи…
$56,094
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Polski Izvor, Болгария
Квартира 1 комната
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 000 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторные однокомнатные квартиры без мебели БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ в новом жи…
$56,094
Оставить заявку
Квартира в Cherni vrah, Болгария
Квартира
Cherni vrah, Болгария
Площадь 130 м²
Новый комплекс однофамильных домов всего в 12 км от города Бургас Местоположение Компле…
$151,115
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Polski Izvor, Болгария
Квартира 1 комната
Polski Izvor, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
‼️СТАРТ ПРОДАЖ‼️ Солнечный Берег Новый жилой дом в центре Солнечного Берега рядом с пляж…
$61,746
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти