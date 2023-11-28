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Квартиры в Kameno, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира в Cherni vrah, Болгария
Квартира
Cherni vrah, Болгария
Площадь 162 м²
Новый комплекс однофамильных домов всего в 12 км от города Бургас Местоположение Комп…
€146,000
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Квартира 3 спальни в Krastina, Болгария
Квартира 3 спальни
Krastina, Болгария
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 1
ID 32178176Offered for sale:Residential one-storey house in the village of Kristina,total.Ka…
€17,600
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Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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