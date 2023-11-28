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Квартиры в Изгрев, Болгария
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21 объект найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
3
3
255 м²
Bestay Property presents for sale a penthouse with double garage and ideal parts of the land…
€495,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
3
3
220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
€650,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Изгрев, Болгария
1
1
44 м²
Bestay Property presents an investment property in Lozenets, Sofia. The luxury studio is loc…
€130,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Изгрев, Болгария
2
1
92 м²
Bestay Property presents to you a bright new investment apartment at a reduced price in the …
€275,000
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Квартира
Изгрев, Болгария
82 м²
3/9
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Студенческий город в коммун…
€146,172
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Квартира
Изгрев, Болгария
80 м²
6/9
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Студенческий город в коммун…
€142,800
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Квартира
Изгрев, Болгария
165 м²
11/17
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается панорамная четырехкомнатная квартира в Изтоке. Недвижимос…
€500,000
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Квартира с баней
Изгрев, Болгария
106 м²
1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment for sale in. Student city near Kaufland, pu…
€170,000
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Квартира
Изгрев, Болгария
€54,000
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Квартира
Изгрев, Болгария
91 м²
€113,750
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Квартира
Изгрев, Болгария
€50,000
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Квартира
Изгрев, Болгария
Трехкомнатная квартира в городе София, жилой район „Лозенец“, в близости от Южного парка. …
€98,000
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Квартира
Изгрев, Болгария
172 м²
Преимущества -отличное местоположение; -„Лозенец“ – один из самых престижных районов д…
€197,000
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Квартира 3 спальни
Изгрев, Болгария
5
193 м²
€380,000
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Квартира
Изгрев, Болгария
Цена по запросу
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Квартира
Изгрев, Болгария
Цена по запросу
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Квартира
Изгрев, Болгария
LOZENETS RESIDENCE - это эксклюзивное многофункциональное здание, расположенное в одном из…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты
Изгрев, Болгария
2
76 м²
€86,412
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Квартира с Spalni
Изгрев, Болгария
Здание расположено рядом с южной периферией Парка Ловен, на бульваре «GM». Димитров "до п…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с Spalni
Изгрев, Болгария
3
105 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» предлагает потрясающую трехкомнатную квартиру возле парка…
€108,000
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Квартира 2 комнаты
Изгрев, Болгария
2
85 м²
€77,000
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Параметры недвижимости в Изгрев, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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