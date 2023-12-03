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Дома в Gorna Oryahovitsa, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бяла, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бяла, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от реки Янтра и города Бяла, район Ру…
€59,990
в месяц
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Параметры недвижимости в Gorna Oryahovitsa, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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