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Квартиры в General Toshevo, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в General Toshevo, Болгария
Квартира 2 спальни
General Toshevo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам полностью отремонтированный и меблированный односемейный…
$92,367
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в General Toshevo, Болгария

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