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Дома с гаражом в Dolni Chiflik, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 4 комнаты
Dolni Chiflik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG Real Estate с удовольствием предлагает вам отремонтированный дом,…
$41,936
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Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

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