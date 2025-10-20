Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Dolni Chiflik, Болгария

Квартира 2 комнаты в Шкорпиловци, Болгария
Квартира 2 комнаты
Шкорпиловци, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе «Эко Парк Охо…
$83,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Шкорпиловци, Болгария
Квартира 3 комнаты
Шкорпиловци, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную, стильно обставленную трехкомнатную квартиру с частичным ВИДОМ НА МОРЕ…
$119,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шкорпиловци, Болгария
Квартира 2 комнаты
Шкорпиловци, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру на ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в ко…
$72,998
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

