Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Dolni Chiflik
  5. Квартиры

Квартиры в Dolni Chiflik, Болгария

Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира в Golitsa, Болгария
Квартира
Golitsa, Болгария
Прекрасный 2-этажный дом вблизи курортного городка Бяла.   Преимущества -Расположен …
€84,500
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni, с холодильником в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni, с холодильником
Shkorpilovtsi, Болгария
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Этаж 3
#19335997Offered for sale:1 bedroom apartment on the first line of the sea.Cost: 72000 euros…
€72,000
Оставить заявку
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Оборудованная база отдыха-кемпинг в непосредственной близости от морского берега, курортны…
€378,045
Оставить заявку
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс в поселке Шкорпиловци, в 40 км к югу от города Варны. Преимущества…
€37,750
Оставить заявку
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Представляем Вашему вниманию участок с проектом строительства трех жилых зданий в черномор…
€400,000
Оставить заявку
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Площадь 4 700 м²
Участок площадью 4 700 кв. м. в с. Шкорпиловци, недалеко от моря. Находится на главной до…
€258,500
Оставить заявку
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Площадь 45 м²
Современный курортный комплекс в близости от самого просторного песчаного пляжа на побереж…
€49,350
Оставить заявку
Квартира в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира
Shkorpilovtsi, Болгария
Площадь 9 860 м²
Участок земли, площадью 6 000 кв.м., с проектом Комплекса курортных апартаментов, располож…
€2,20 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni в Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Shkorpilovtsi, Болгария
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этаж 2
#26094240One-bedroom apartment in a club complex in Hunter's Club, Shkorpilovtsy, Varna regi…
€66,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти