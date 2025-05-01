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Квартиры в Brashlen, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Brashlen, Болгария
Квартира
Brashlen, Болгария
Площадь 932 м²
Расположение: Braslen Village, Ruse Region Размер участка: 932 кв.м. Описание недвижимости: …
$11,915
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Brashlen, Болгария

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