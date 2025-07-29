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Дома в Bozhurishte, Болгария

1 объект найдено
Дом в Bozhurishte, Болгария
Дом
Bozhurishte, Болгария
Площадь 328 м²
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ На продажу выставлена домашняя часть комплекса, расположенно…
$405,481
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Параметры недвижимости в Bozhurishte, Болгария

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