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Жильё в Boliarovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 13 комнат в Strandzha, Болгария
Дом 13 комнат
Strandzha, Болгария
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Предлагаем на продажу уникальную недвижимость с огромным потенциалом, расположенную в горах …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Boliarovo, Болгария

Недорогая
Элитная
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