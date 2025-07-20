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Квартиры в Boliarovo, Болгария

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4 объекта найдено
Квартира в Popovo, Болгария
Квартира
Popovo, Болгария
Описание объекта: Участок продается в деревне Попово, регион Ямбол Площадь: 2145 м² Оборуд…
$4,669
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Malko Sharkovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Malko Sharkovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Описание объекта: Новый одноэтажный дом в деревне Малко Шарково на продажу. Жилая площадь: …
$45,683
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в Bolyarovo, Болгария
Квартира 3 спальни
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание объекта: Массивный двухэтажный дом с 6 комнатами недалеко от Болярово Цена: 16.600…
$19,409
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
TekceTekce
Квартира 4 спальни в Bolyarovo, Болгария
Квартира 4 спальни
Bolyarovo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Полностью меблированный и отремонтированный дом с 4 спальнями в Болярово, …
$78,230
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Boliarovo, Болгария

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