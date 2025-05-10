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Квартиры в Банке, Болгария

Банкя
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4 объекта найдено
Квартира в Банкя, Болгария
Квартира
Банкя, Болгария
Площадь 136 м²
Этаж 5/10
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в Готсе Делчева в новом рос…
$387,613
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Квартира в Банкя, Болгария
Квартира
Банкя, Болгария
Площадь 110 м²
Этаж 7/10
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Gotse Delchev в новом роскошно…
$315,486
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Квартира 2 комнаты в Банкя, Болгария
Квартира 2 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
КОМПЛЕКС «ВИСКЯР» – КОМФОРТ И ПРЕСТИЖ Современный жилой дом «ВИСКЯР» с роскошным фасадом …
$195,833
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Банкя, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
ABOUT THE PROJECT Evergreen Bankya is a boutique residential complex that blends a peacef…
$271,848
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Параметры недвижимости в Банке, Болгария

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