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Квартиры в Жлобинском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Жлобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жлобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
Предлагаем вашему вниманию просторную 2-х комнатную квартиру  с качественным  ремонтом, по а…
$44,000
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Параметры недвижимости в Жлобинском районе, Беларусь

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