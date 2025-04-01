Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жабинковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 19/19
Продается уютная однокомнатная квартира в ЖК ”Липень”, микрорайон Великий лес.   Квартира по…
$78,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 9/11
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Адамковская, 2025 г.п., 9 / 11 панель, 39,6 / 37,1 / 17,…
$42,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$96,377
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 9/9
Уютная трёхкомнатная квартира в 6м микрорайоне! ❤️ Светлая трёхкомнатная квартира станет отл…
$56,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/4
2-комн. квартира возле парка Победы! ❤️ Продается 2-комнатная квартира на 1 этаже с возможно…
$36,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/9
Продается  двухкомнатная квартира  в микрорайоне Восток. Стеклопакеты, счётчики воды и газа,…
$77,000
Оставить заявку
Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
В Слуцком направлении, 45 км от кольцевой, поворот на поселок Тристенец, в СТ «Солнечное-201…
$9,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продажа 2-комнатной квартиры на две стороныОтличная планировка и хорошая площадь.Квартира ра…
$36,500
Оставить заявку
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Представляем вашему вниманию дачу в СТ «Экран» всего в 14 км от Минска в Молодечненском напр…
$9,800
Оставить заявку
Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Отличное место для создания вашего просторного дачного мира или отдыха 2 семей! Расположение…
$7,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/6
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Карла Маркса, 2016 г.п., 4 / 6 кирпич, 116,7 / 106,1 / 5…
$202,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 242 м²
Лот 8671. Жилой дом в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информации. …
$105,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов