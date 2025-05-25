Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вилейский район
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коттедж

Долгосрочная аренда коттеджей в Вилейском районе, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сдаётся в аренду современный дом в деревне Рабунь в Рабунь, Беларусь
Сдаётся в аренду современный дом в деревне Рабунь
Рабунь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского во…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти