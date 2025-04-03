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Квартиры в Вайханский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 10 комнат в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Квартира 10 комнат
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Площадь: Общая площадь участка составляет 2.87 га.Инфраструктура: На высоком уровне произвед…
$285,000
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