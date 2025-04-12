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Дома с гаражом в Сновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Просторный дом с 2 отдельными жилыми комнатами, кухней, кладовкой, С/у и верандой. В домпров…
$12,900
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