Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Слободской сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Слободской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Офис 1 490 м² в Слободской сельский Совет, Беларусь
Офис 1 490 м²
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 490 м²
Продается эксклюзивный земельный участок площадью 7,5 га, расположенный всего в 45 километра…
$70,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов