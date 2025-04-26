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Коммерческая недвижимость в Солигорском районе, Беларусь

Солигорск
5
5 объектов найдено
Офис 107 м² в Солигорск, Беларусь
Офис 107 м²
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продаётся складское помещение ❤️Здание специализированное для складов, торговых баз, баз мат…
$80,000
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Коммерческое помещение 1 334 м² в Солигорск, Беларусь
Коммерческое помещение 1 334 м²
Солигорск, Беларусь
Площадь 1 334 м²
Количество этажей 2
Продажа здания в центре СолигорскаАдрес: г. Солигорск, пр. Мира, д. 32Площадь: 1334 м2Отапли…
$450,000
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Коммерческое помещение 780 м² в Солигорск, Беларусь
Коммерческое помещение 780 м²
Солигорск, Беларусь
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Продажа помещений в центре СолигорскаАдрес: г. Солигорск, пр. Мира, д. 32Площадь: 780 м2Отап…
$320,000
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Производство 226 м² в Солигорск, Беларусь
Производство 226 м²
Солигорск, Беларусь
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Просторное производственное помещение с коммуникациями  ❤️Вы ищете просторное и функциональн…
$80,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 564 м² в Солигорск, Беларусь
Коммерческое помещение 564 м²
Солигорск, Беларусь
Площадь 564 м²
Этаж 1/2
Продажа складских помещенийАдрес: г. Солигорск, пр. Мира, д. 32Площадь: 564 м2Отапливаемые т…
$190,000
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