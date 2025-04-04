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Дома в Осовецкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Осовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Осовецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Капитальный двухэтажный дом на берегу канала для активного отдыха. Продается прекрасный земе…
$31,000
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Дом в Осовцы, Беларусь
Дом
Осовцы, Беларусь
Площадь 86 м²
Мансардный жилой дом и банный комплекс 2022 года постройки на берегу Днепробугского канала в…
$180,000
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Параметры недвижимости в Осовецкий сельский Совет, Беларусь

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