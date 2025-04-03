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Магазины в Мирский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 684 м² в Мир, Беларусь
Магазин 684 м²
Мир, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 684 м²
Этаж 1/1
Продается магазин 683,7 м2  в гп Мир 87 км от Минска , Кореличский р-н, Гродненская обл. в н…
$180,000
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