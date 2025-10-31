Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Беларусь
  Минский район
  Краткосрочная аренда
  Квартира
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Минском районе, Беларусь

Заславль
3
Предоставляем отчетные документы для командировочных в Заславль, Беларусь
Предоставляем отчетные документы для командировочных
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 6/9
$27
за сутки
Агентство
Арендом-Посуточная аренда жилья
Языки общения
Русский
Комфортная квартира посуточно в Мачулищах с отчетными документами в Мачулищи, Беларусь
Комфортная квартира посуточно в Мачулищах с отчетными документами
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 7/9
$24
за сутки
Агентство
Арендом-Посуточная аренда жилья
Языки общения
Русский
Комфортная квартира посуточно в Мачулищах - с документами для командировок в Мачулищи, Беларусь
Комфортная квартира посуточно в Мачулищах - с документами для командировок
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/6
$24
за сутки
Агентство
Арендом-Посуточная аренда жилья
Языки общения
Русский
Сдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном городе ЗаславльСдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном в Заславль, Беларусь
Сдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном городе ЗаславльСдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/9
$30
за сутки
Агентство
Арендом-Посуточная аренда жилья
Языки общения
Русский
Краткосрочная аренда возле РНПЦ ОМР им.Александрова и обл.больницы в Лесной, Беларусь
Краткосрочная аренда возле РНПЦ ОМР им.Александрова и обл.больницы
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
Сдается квартира-студия в а.г. Лесной, Троицкая, 22!  Ищете уютное место для проживания? …
Цена по запросу
Сдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном городе Заславль в Заславль, Беларусь
Сдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном городе Заславль
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 9
Сдаю уютную квартиру на сутки в прекрасном городе Заславль! Если вы ищете идеальное место дл…
$27
за сутки
Агентство
Арендом-Посуточная аренда жилья
Языки общения
Русский